ANKARA, () - ANKARA İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26' sının ise Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu bildirildi.
Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu; 4'ü subay 34 muvazzaf asker gözaltında
ANKARA, () - ANKARA İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf asker gözaltına alındı. Gözaltına...
28 Aralık 2016 Çarşamba 14:05
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