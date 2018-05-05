Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu. Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.
Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu (1)
Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu. Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi.
05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:52
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