Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı sefer iptal oldu
Yağış nedeniyle uçak sağa kaydı...
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Mansur Yavaş: Bütün anketlerde öndeyiz
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar...

Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()-  ANKARA'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Fuarı düzenleyen Remzi Çayır, vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bugün itibariyle 600...

Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Haluk KARAASLAN/ANKARA, ()-  ANKARA'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Fuarı düzenleyen Remzi Çayır, vatandaşların fuara yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bugün itibariyle 600 binli bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Belki de Türkiye rekoru bu" dedi.
Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 Şubat'ta açılan, Ankara Kitap Fuarı bugüne sona eriyor. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuarda, 500'ün üzerinde yazar okuyucularıyla buluştu. 310 yayınevinin 350 stant açtığı fuar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlk günden itibaren fuara giden Ankaralılar, kongre merkezinde çok sayıda kitap satın aldı.
'ANKARA GERÇEKTEN KİTAP FUARINA AKTI'
Remzi Çayır, Ankara kitap fuarının 13 yıl sonra yeni bir döneme girdiğini söyleyerek, "Ankara gerçekten kitap fuarına aktı. Ankaralılar kitap fuarını sahiplendi ve çok sevdi. Bir çok insan kalabalık ve izdihamdan ötürü fuara giremediğini ifade edince Ankara'da ikinci kitap fuarını yapmak için karar aldık. Birincisini Ekim, ikincisini de Mart ayında olmak üzere yılda iki kere Ankara'da kitap fuarları yapılacak. Amacımız bütün insanlar kitapa doysun, yazarlarla, söyleşilerle, konferanslarla tanışmış olsun. 500'ün üzerinde yazar ve 700 konferans ve söyleşiyle Ankaralılar buluştu. Düne kadar 510 bin kişi ziyaret etti. Bugün itibariyle 600 binli bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Belki de Türkiye rekoru bu" dedi.
'TÜRKİYE'DE HAFTADA BİN KİTAP YAYINLANIYOR'
Yazar Mustafa Balbay, çok sayıda vatandaşın fuara geldiğini belirterek, şunları söyledi:
"Dün de ben buradaydım, içeri girerken çok uzun kuyrukların olduğu ve kuyruk deyince akla kitabın gelmesi de çok güzel bir durum. Türkiye'de haftada ortalama bin kitap yayınlanıyor. Belli bir okura ulaşma gücü olması çok önemli. Okurun düşüncelerinden bize yönelik eleştirilerinden, övgülerinden yararlanıyoruz. Uygar bir toplum olmanın başlıca ölçütlerinden birisidir"
'İNSANLAR AVM'LERDEN ÇIKIP FUARA İLGİ GÖSTERSİNLER'
Yayınevi Sahibi Caner Vural, fuara ilk kez bu kadar yoğun katılım olduğunu belirterek, "Bu sevindirici bir haber. KDV düzenlemesiyle ilgili  yayıncılara destek amaçlı bir indirim yapıldı. Olumlu olacağını düşünüyoruz. Fuara başlangıçtan bu zaman kadar katılıyoruz. En yoğun fuar buydu. Umarım insanlar AVM'lerden  çıkıp kitap fuarına daha fazla ilgi gösterirler" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328