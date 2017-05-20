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Ankara Gölbaşı'nda meşaleli 19 Mayıs yürüyüşü

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi, şarkıcı Zara konser verdi. Gölbaşı Belediyesi'nin organize...

Ankara Gölbaşı'nda meşaleli 19 Mayıs yürüyüşü

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi, şarkıcı Zara konser verdi.
Gölbaşı Belediyesi'nin organize ettiği meşaleli yürüyüş, Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nden başladı. Yürüyüşe, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın yanı sıra gençler ve vatandaşlar katıldı. Kalabalık, ellerinde meşaleler, Türkiyem şarkısı eşliğinde Atatürk Sahil Parkı'na yürüdü.
Burada, Ankara Kulübü Gölbaşı Şubesi Seymen ekibi gösteri sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü tarihin adı olduğunu söyledi.
Başkan Duruay'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Zara, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla müzik ziyafeti sundu. Zara'nın şarkılarına, zaman zaman hayranları da eşlik etti.
Kutlamalar, havai fişek gösterisin ardından son buldu.

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