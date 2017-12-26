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Ankara'dan Mardin'e gelip, hayvanları ameliyat ettiler

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()- MARDİN Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağındaki havyanlar, Ankara'dan gönüllü olarak gelen 2 veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.  Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınak evinde kurulan havyan...

Ankara'dan Mardin'e gelip, hayvanları ameliyat ettiler

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()- MARDİN Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağındaki havyanlar, Ankara'dan gönüllü olarak gelen 2 veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. 
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınak evinde kurulan havyan hastanesindeki sokak ve evcil hayvanların gerekli olan ameliyetlarını yapmak için Ankara Veteriner Tıp Merkezi'nde gönüllü çalışan  Veteriner Hekimler Oğuz Kurucu ve Elif Pekişen gönüllü olarak Mardin'de gelerek çalışmaya başladı.  
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokak hayvanları konusunda başarılı çalışmaların yapıldığını ifade ederek, "Hayvan barınağımızda Türkiye’nin örnek aldığı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Birçok hayvanı rahatlıkla hastane imkanlarıyla tedavi eden barınağımız, hayvan hasta nakilleri ile de dikkat çekiyor. Bizler barınakta güzelliklerin devam etmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Barınağımızın başarısı şehrimize dikkat çekilmesine neden oldu. Bu konuda sağlanan irtibatlar neticesinde başka şehirlerden alanında uzman olan veteriner hekimler ilimize gelerek ameliyatlar gerçekleştiriyor. Bu ameliyatlar bizim bilgi ve birikimimize katkı veriyor. Son olarak Ankara'dan gelen iki veterinerimiz tamamen gönüllük esasıyla iki gün boyunca ameliyat yaptılar. Bunun yanında hayvan hastanesini de bitirdik. Ayrıca olumsuz hava koşullarından hayvanlar zarar görmesin diye de çalışmalar yaptık" dedi.

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