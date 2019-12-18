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Ankara'da yoğun sis
ANKARA'da etkisini sürdüren yoğun sis, ulaşımı yavaşlatırken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Başkent'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Görüşü düşüren sis, ulaşımı...
GENEL 18.12.2019, 11:48
ANKARA'da etkisini sürdüren yoğun sis, ulaşımı yavaşlatırken, yaşamı da olumsuz etkiledi.
Başkent'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Görüşü düşüren sis, ulaşımı yavaşlattı. Özellikle Çankaya'nın Dikmen, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar semtlerinde ve çevre yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, önlemlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, Ankara'da günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
Başkent'te 2 gündür yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Görüşü düşüren sis, ulaşımı yavaşlattı. Özellikle Çankaya'nın Dikmen, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar semtlerinde ve çevre yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, önlemlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, Ankara'da günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
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|26
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|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
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|17
|26
|6. M. United
|17
|25
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|25
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|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
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|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
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|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
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|17
|27
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|17
|24
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|17
|23
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|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
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|17
|19
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|17
|19
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|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
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|17
|10