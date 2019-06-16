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Ankara'da YKS heyecanı

ANKARA'da binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) salonda ter dökerken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarını beklemeye başladı. ​Başkent'te adaylar, saat 10.15'te...

Ankara'da YKS heyecanı
ANKARA'da binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) salonda ter dökerken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarını beklemeye başladı.
​Başkent'te adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı. Adayların saçlarındaki toka ve kulaklarında küpe de içeriye alınmadı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.
Bir yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar ve onlara destek olan aileleri, heyecanlı olduklarını söyledi.
YKS'nın 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. Bu sınav da 120 dakika sürecek.

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