Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu (2)

BAKAN KOCA, AYNI DAKİKALARDA DOĞAN BEBEĞİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020'nin ilk dakikalarında Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Hatice ve Erdal Açıkel çiftinin bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, ailesinin Gökhan ismini verdiği bebeğe çeyrek altın taktı. Hatice-Erdal Açıkel çiftinin 4'üncü çocuğu olan Gökhan bebek, 3 kilogram 880 gram ağırlığında doğdu.

Bakan Koca, Türkiye'de her yıl 1 milyon 250 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Her geçen yıl bu doğum sayılarının düştüğünü biliyoruz. Yani doğurganlık oranı ortalama 2,1 olması gerekirken geçen yıl 1,99 ile kapattık. Nüfusumuz her geçen yıl yaşlanıyor. Bu, gelecek nesillere milletimiz ve ülkemiz için doğru olmayan bir miras olarak bıraktığımız anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle en az 3 çocuk tavsiyesinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum" dedi.

'2020 YILINDA DOĞUM EYLEM PLANI'NI DEVREYE SOKACAĞIZ'

Bakan Koca, 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacaklarını açıklayarak, "Bunun hazırlıklarını yaptık. Burada özellikle sezaryen doğum değil doğal olan normal doğumu teşvik etmek istiyoruz. Çünkü oranlarımız dünya ortalamasının çok üzerinde. Özellikle özel sektör ve üniversitelerde yüzde 75'lere kadar çıkan bu oran, kamu hastanelerinde daha makul. Şuan bulunduğumuz hastanede de her gebeye bir ebe, her odaya bir ebe uygulamasını başlattık. Ve burada primer sezaryen oranı yüzde 15'lere kadar düştü. Bundan sonraki süreçte de 2020 yılında da özellikle anne dostu hastane sayılarımızı daha da artırarak normal doğum sayılarını artıran, sezaryeni tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Çünkü sezaryenin bir cerrahi ameliyat olduğunu biliyoruz. Yani tıbbi gereklilik söz konusu olduğunda yapılması gereken bir cerrahi müdahale normal isteğe bağlı olarak yapılmaması gereken çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu bu anlamda yapılmaması gerektiğini iyi biliyoruz" diye konuştu.