Ankara'da uyuşturucu operasyonu

ANKARA Valiliği uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine ilişkin, uyuşturucu satıcısı 47 kişiye, uyuşturucu kullanıcısı 62 kişiye , diğer suçlardan ise 7 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili uyuşturucu satıcısı konumunda 47 kişiye , uyuşturucu kullanıcısı konumunda 62 kişiye , diğer suçlardan ise 7 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Açıklamada yakalanan şüphelilerden; 57'sinin şube müdürlüğünden salıverildiği, 7'sinin çocuk şube müdürlüğüne teslim edildiği, 24'ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, 15 kişi için adli kontrol kararı verildiği, 3 kişinin mahkeme kararıyla serbest bırakıldığı, 8 kişinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Yakalamalarda toplamda; 3 bin 984 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi, 2 bin 6 gram uyuşturucu-uyarıcı skunk maddesi, 8 bin 304 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 288 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 336 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecstasy hap maddesi, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı kök hint keneviri, 75 gram uyuşturucu-uyarıcı sentetik kannabinoid ( bonzai) maddesi, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör, 190 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 230 TL'nin ele geçirildiği belirtildi.