Ankara'da TIR'ın sokak köpeğini ezme anı kamerada

ANKARA'da sokak köpeğini ezen TIR sürücüsü, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Köpeğin ezilme anı kameralara yansıdı.Olay, Ankara, Sincan Malıköy Mahallesi'nde Cuma günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki iki kişi sokak köpeklerine yemek verirken, o sırada köpeklerden biri cadde üzerinde bulunan yola çıktı. Bu sırada yolda seyir halindeki 71 ER 696 plakalı TIR, köpeği ezdi. Köpek bulunduğu yerde ölürken TIR sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti. Olay yerinde bulunan iki kişiden biri olan İlkan S., otomobiliyle TIR'ın peşinden düştü. İddiaya göre, TIR sürücüsü, peşinden gelen İlkan S.'nın otomobilinin üzerine aracını sürerek sıkıştırmaya çalıştı. TIR'ın köpeğin üzerinden geçtiği anlar ve ölen sokak köpeğinin başına çevredeki köpeklerin toplanması ise güvenlik kameralarına yansıdı.