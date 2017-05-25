Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Ankara'da tedavi gören Diyarbakırlı asker şehit oldu

ŞIRNAK'ta 15 Mayıs'ta Görmeç bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerin saldırısında yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Diyarbakırlı asker 21 yaşındaki Reşit Yıldız ...

Ankara'da tedavi gören Diyarbakırlı asker şehit oldu
ŞIRNAK'ta 15 Mayıs'ta Görmeç bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerin saldırısında yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Diyarbakırlı asker 21 yaşındaki Reşit Yıldız  dün akşam saatlerinde şehit oldu. 
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tankçı Er Reşit Yıldız ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız, 10 Ekim 1996 tarihinde Diyarbakır ili hani İlçesi'nde dünyaya gelmiştir. 15 Mart 2017 tarihinde Şırnak/Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na, Tank Nişancısı olarak katılış yapmıştır. Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız, 15 Mayıs 2017 tarihinde, Şırnak/Görmeç 6'ncı Motorlu Piyade Tugayı, 4'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini icra ederken, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanmış, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 24 Mayıs 2017 tarihinde, saat 19.50'de şehit olmuştur. Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız, bekardır.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246