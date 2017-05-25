Ankara'da tedavi gören Diyarbakırlı asker şehit oldu (2)

ŞEHİT ER SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Reşit Yıldız için, memleketi Diyarbakır'da tören düzenlendi. 7'inci Kolordu Komutanlığı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, askeri ve mülki erkân, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Şehit Er Yıldız'ın naaşının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi ile dualar okundu. Birlik adına yapılan konuşma sonrası şehit er Reşit Yıldız'ın cenazesi, Hani İlçesi'ne bağlı Çardaklı Köyü'ne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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