Ankara'da Tarsus Kebabı'na yoğun ilgi

Ankara?da Tarsuslular Derneği (TADER) tarafından organize edilen Tarsus Kebabı Tanıtım Günü?ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TADER tarafından organize edilen ve Tarsus Belediyesi?nin de destek verdiği Tarsus Kebabı Tanıtım Günü Ankara Devlet Tiyatroları Sosyal Tesisleri?nde gerçekleştirildi. Programa TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İyi Parti Mersin Milletvekilleri Zeki Hakan Sıdalı ile Behiç Çelik, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tarsus?un lezzetleri arasında yer alan Tarsus Kebabı tanıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Bozdoğan, katılımcılara son 6 ay içerisinde belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Palyatif Bakım Merkezi?nin Tarsus?ta açılacağı müjdesini de veren Başkan Bozdoğan, Tarsus deyince böyle bir kadim toprak için elbette herkesin ama herkesin söyleyecek çok sözleri var. Dediğim gibi spordan, sanata, ekonomiden, siyasete, sosyal yaşantıdan, stratejik Tarsus?un durumuna kadar herkesin söyleyeceği çok şey var. Naçizane bu şehri yöneten biri olarak, bir belediye başkanı olarak benim söylemek istediğim bazı konular var. Belediye Başkanı olduktan sonra bu altı ay süreç içerisinde 150 program yaptık. Bu 150 programda, etkinlikte istediğimiz tek bir şey vardı. Üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü Tarsus?un alt yapısını oluşturmaktı. Elbette ki bu görevi yaparken de en önemli olaylardan bir tanesi bir kentin sosyalleşmesinde en önemli unsur üniversitedir. İlk yaptığımız işte üniversitemize 260 dönümlük bir yeri bağış yaptık. Bunun arkasına bu 260 dönümlük yere 140 dönüm daha ekledik. Bunun yanı sıra Zübeyde Hanım Bütünleşik Yaşam Merkezi açılışını yaptık ve yaşlılarımızın geleceği içinde bir müjde vermek istiyorum. Belki de Türkiye?deki birçok belediyede olmayan çok fazla katılımlı Palyatif Bakım Merkezi?ni Tarsus?ta açacağız dedi.

TARSUS PLAJI ÇAĞRISI

Tarsus plajının açılması konusunda siyasilere çağrıda bulunan Bozdoğan, Elbette bu kentin bir plajı var. Benim yaşımda olanlar o plajı iyi bilirler. Buranın biran önce halka açılması ve o plaja Tarsus halkının gelmesi gerekiyor. Türkiye?nin en iyi ama en iyi beyaz kum plajı Tarsus?ta ve biz bu plaja 30 yıldır gidemiyoruz. Elbette ki Tarsus?ta kime sorarsanız sorun bu plajın biran önce açılması gerekiyor. O yüzden bütün siyasilerimden en büyük isteğim; Bu plajın açılması için bize yardımcı olun. Buna ihtiyacımız var. Burası bize kalan 10 bin yıllık bir kent, önemli bir miras. Bizim de bu 10 bin yıllık mirası 10 bin yıl sonraya götürmemiz gerekiyor. Bunun içinde Tarsus adına hepinizden isteklerinizi ve mutlak surette bize yardım etmenizi ısrarla istiyorum. Çünkü her şeyin ilkini yaşayan bu kent, ilk elektriğin elde edildiği, ilk üniversitenin kurulduğu, ilk ticaret ve sanayi odasının kurulduğu bu kent, eminim sizlerde bana hak vereceksiniz. Her şeye layık ve bu kentte insanlarımızın 22 tane fabrika kapandıktan sonra ne duruma düştüğünü ve bu kentte ekonomik olarak sıkıntıların ne kadar hat safhaya çıktığını hepiniz biliyorsunuz diye konuştu

Başkan Bozdoğan, son olarak bin 800 ürününün yetiştiği bir kentte yaşadıklarını kaydederek, Tarsus?u her yönüyle tanıtacak proje ve etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimizi tanıtıp, anlattığımız zaman başarıyı yakalayacağız ifadesini kullandı.

Konuşmalarının ardından protokol üyeleri, ocak başına geçerek hep birlikte kebap pişirdi.