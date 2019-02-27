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Ankara'da tanzim satış noktalarında ilk gün 23 ton bakliyat satıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktalarında dün 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı belirtildi. Ankara'da 30 noktadaki tanzim satış noktalarında dünden itibaren elma ve bakliyat ürünleri...

Ankara'da tanzim satış noktalarında ilk gün 23 ton bakliyat satıldı
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan tanzim satış noktalarında dün 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı belirtildi.
Ankara'da 30 noktadaki tanzim satış noktalarında dünden itibaren elma ve bakliyat ürünleri de yer aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilen, nohut, yeşil mercimek ve elma satışa sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdi tanzim noktalarında, 2'şer kilogramlık paketler halindeki nohut 11 TL, elmanın kilogramı ise 3 liradan satıldı. Büyükşehir Belediye yetkileri, il günkü satış rakamları ile ilgili bilgi verdi. Buna göre ilk gün, 12 ton nohut, 11 ton yeşil mercimek ve 19 ton elmanın satıldığı öğrenildi.

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