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Ankara'da Rusya'ya özgü yılbaşı kutlaması
ANKARA'da yaşayan Rus vatandaşları, Rus Kültür ve Eğitim Merkezi'nce (RUKEM) düzenlenen yılbaşı partisinde, yeni yılı Rus geleneklerine göre kutladı. Başkent'te bir otelde düzenlenen yılbaşı eğlencesine, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği...
GENEL 30.12.2019, 01:47
ANKARA'da yaşayan Rus vatandaşları, Rus Kültür ve Eğitim Merkezi'nce (RUKEM) düzenlenen yılbaşı partisinde, yeni yılı Rus geleneklerine göre kutladı.
Başkent'te bir otelde düzenlenen yılbaşı eğlencesine, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği çalışanları, Ankara'da yaşayan Rus öğrenciler ve Rus vatandaşlar katıldı. Bu sene 7'incisi düzenlenen programda, Rus kültürüne ait etkinlikler yer aldı. Rusya'ya özgü dansların yapıldığı partide, Noel Baba ile Noel Anne'yi canlandıran animatörler Türkçe ve Rusça yeni yıl dileklerinde bulundu. Gecede, Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100'ncü yılı da kutlandı.
Başkent'te bir otelde düzenlenen yılbaşı eğlencesine, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği çalışanları, Ankara'da yaşayan Rus öğrenciler ve Rus vatandaşlar katıldı. Bu sene 7'incisi düzenlenen programda, Rus kültürüne ait etkinlikler yer aldı. Rusya'ya özgü dansların yapıldığı partide, Noel Baba ile Noel Anne'yi canlandıran animatörler Türkçe ve Rusça yeni yıl dileklerinde bulundu. Gecede, Rusya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100'ncü yılı da kutlandı.
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