Ankara'da oy kullanma işlemi başladı

ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Ankara'da oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Okullarda oy kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınıfların önünde kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.



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