Ankara'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya protesto

Kaan ULU/ANKARA, ()- ANKARA'da yapılan basın açıklamasıyla, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı protesto edildi. CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Yapılan sıradan bir saldırı değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır" dedi.

CHP Ankara İl Teşkilatı, partinin il binası önünde basın açıklaması düzenleyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasına tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri ile çok sayıda kişinin katıldığı eylemde grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, bu tarz provokatif saldırılara boyun eğmeyeceklerini ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Güvener, "Buradan iktidara sesleniyoruz. Bu saldırının kimler tarafından tertiplendiğinin bir an önce saptanmasını istiyoruz. Bir an önce ülkemizdeki iç huzuru kimin bozmak için tertiplediğini açığa çıkartın" diye konuştu.

"Dün ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur" diye sözlerini sürdüren Rıfkı Güvener, saldırının aynı zamanda Şehit Yener Kırıkcı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

Güvener, "Yapılan sıradan bir saldırı değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamaları için kimler talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'İki büyük eserimden biridir' dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır. Aynı emperyalist güçlerin hizmetkârları, toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dilin sahipleri yapılan bu hain saldırıda pay sahipleridir" diye konuştu.



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