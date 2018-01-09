Ankara'da gazilere saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı/EK

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - Ankara'da Gaziler İhrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay'a aileleri yanındayken saldırarak darp eden 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hatırlanan iddianamede, şüpheli Doğan Çiçek'in 24 yıl 4 aya kadar, şüpheli Tamer Görkem'in 20 yıl 10 aya kadar, şüpheliler Barış Yumuş, Batuhan Öğüt ve Enes Kılıç'ın 12 yıl 9 aya kadar hapis cezaları istendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay'ın aileleriyle birlikte gezi için gittikleri Gölbaşı'ndan dönerken şüpheli Doğan Çiçek'in gazilere el kol hareketleriyle hakaret ettiği belirtilerek, şüphelilerin ısrarla gazilerin içinde bulunduğu aracı takip ederek taciz ettikleri kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Çiçek ile O.Y.'nin araçlarından inerek gazilere saldırdığı, Kılılkaş'ın gazi olduklarını söylemesine rağmen şüpheli O.Y.'nin saldırmaya devam ettiği ifade edildi.

İDDİANAMEDE YAŞANANLAR DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI

İddianamede olay şu şekilde anlatıldı: "O.Y.'nin eline taktığı, muşta diye tabir edilen ve ele geçirilemeyen cisimle mağdur İbrahim'in bulunduğu aracın sol ön tarafına yönelip kapıyı açmaya çalıştığı, kapı camını hafif aralayan mağdur İbrahim Kızılkaş'ın O.Y.'ye hitaben 'biz gaziyiz, sakatız' şeklinde beyanda bulunup, diğer mağdurların da bu beyanı tekrar ettikleri, şüphelilerin mağdurlara hitaben 'sizi de gaziliğinizi de sinkaf ederiz, çıkın dışarı, sizi öldüreceğiz' diyerek karşılık verdikleri, şüpheli Doğan Çiçek'in de aracın sağ ön tarafında oturan Muzaffer'in bulunduğu kapıyı açmaya çalıştığı ancak mağdur İbrahim'in aracın kapılarını ve camlarını kilitlediği, kapıyı açamayan şüphelilerin bu duruma sinirlenerek O.Y.'nin eline taktığı muşta ile İbrahim'in bulunduğu taraftaki sol ön yan kapı camına vurarak kapı camını kırdığı ve muşta ile İbrahim'in kafasına yumruklar salladığı, şüpheli Doğan'ın da mağdurun kullandığı aracın ön kaputunu yumruklayarak araca hasar verdiği, Muzaffer'in uyarısı ile mağdur İbrahim'in şüphelilerden kurtulmak için aracını sağ tarafa hareket ettirdiği, mağdurun hareketini engellemek için şüpheli Doğan'ın aracın ön kaputuna atladığı, bu sırada mağdur İbrahim'in kullandığı araçla sağ tarafında bulunan ve plakası tespit edilemeyen başka bir araca çarpıp, bu araç sahibine 'beni takip edin' dediği ancak araç sahibinin mağdurları takip etmediği, İbrahim'in aracı sağ tarafa kırması ile aracın üzerine atlayan Doğan'ın aracın üzerinden düştüğü, mağdurların sağ taraftan orta şeride geçip şüphelilerden kurtulmaya çalıştıkları, şüphelilerin de bindikleri araçla tekrar mağdurları takibe devam edip, mağdurların önüne makas atmak suretiyle onları durdurmaya çalışıp ve onların hizalarına geldiklerinde el işaretleriyle boğaz kesme hareketi yapıp tehdit eylemlerini sürdürdükleri anlaşılmıştır."

UYARILARA RAĞMEN EYLEMLERİNE DEVAM ETTİLER

İddianamede, mağdurların şüphelilerden kurtulmak için Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonuna giriş yaptıkları, şüphelilerin de mağdurları takip ederek hızlı bir şekilde istasyona girdikleri anlatıldı. O.Y., Doğan Çiçek ve Tamer Görkem'in araçtan inerek mağdurların bulunduğu araca yöneldikleri aktarılan iddianamede, mağdurların aracın kapı ve camlarını kilitlediği ifade edildi. Şüphelilerin Muzaffer Oktay'ı doğru tekme ve yumrukla vurması üzerine mağdurların "yapmayın, bunlar terör gazisi, sakat, felçli" şeklindeki uyarılarına rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği ifade edildi.

BİZ GAZİLERİ SEVMEYİZ, SİZİ BARINDIRMAYACAĞIZ

İddianamede, "Şüphelilerin eylemlerini sürdürerek arka kapıları da açıp arka kapıda bulunan mağdurlar Gamze, Seda ve Nehir'e de tekme ve yumrukla vurdukları, bu sırada istasyon içerisinde çalışan kişilerin şüphelilerin mağdurları darp etmelerini engellemeye çalıştıkları, ancak Tamer Görkem'in benzin istasyonunda çalışan ve tarafları ayırmak amacıyla hareket edenlere 'karışmayın, arkadaşlarıma müdahale etmeyin' diyerek onlara engel olmaya çalışıp aynı zamanda sol arka tarafta oturan Seda'ya da tekme ve tokatla vurduğu, şüpheli Doğan Çiçek'in bu esnada mağdurların bulunduğu aracın arka kapısından Seda ve Gamze'ye doğru yumruk ve tekme sallarken aracın arka cam tarafında bulunan Türk bayrağını almaya çalıştığı, Seda'nın Doğan'ı iteklemesi üzerine, Doğan'ın 'bırak bayrağı, alıp yırtacağım, bırak' diyerek küfür edip Seda'ya ve küçük kızı Ada'ya tekme ve yumruk salladığı, şüphelilerin mağdurların 'biz gaziyiz, sakatız, engelliyiz' şeklindeki uyarılarına rağmen şüphelilerin 'biz gazileri sevmeyiz, sizi barındırmayacağız, sizi öldüreceğiz, gelin buraya' diyerek tehdit ve hakaret eylemlerini sürdürdükleri anlatıldı.

İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede, Gazi ve yakınlarına şiddet uygulayan şüpheli Doğan Çiçek'in, "devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılamadan" "kasten yaralamadan", "mala zarar verme", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama" suçlarından 24 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Tamer Görkem'in de "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "T.C. Hükümetini, Yargı Organlarını, Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alanen Aşağılama," ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından 20 yıl 10 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Ayrıca olay sonrası şüpheli Çiçek ile benzinliğe gidip kamera kayıtlarını almak isteyen ve benzinlik çalışanlarına saldıran şüpheliler Barış Yumuş, Batuhan Öğüt ve Enes Kılıç'ın ise kasten yaralama, darp, hakaret ve tehdit suçlarından 12 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Olaya karışan 18 yaşındaki O.Y. için ise 'suça sürüklenen çocuk' kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.