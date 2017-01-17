ANKARA, () ANKARA'NIN Çankaya Küçükesat semtinde bir evde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin bir kısmı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları başladı. Yetkililer patlamanın doğalgazdan kaynaklandığını belirtti.
Ankara'da doğalgaz patlaması
ANKARA, () ANKARA'NIN Çankaya Küçükesat semtinde bir evde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin bir kısmı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları başladı. Yetkililer patlamanın...
17 Ocak 2017 Salı 21:53
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