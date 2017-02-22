Ankara'da dilenci operasyonu

Tahsin GÜNER / ANKARA, () - ANKARA'da polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda dilenci toplama merkezine götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından dilencilere yönelik il genelinde 7 merkez ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyona 10 zabıta, 14 asayiş, 6 çocuk şube ekibi olmak üzere toplam 10 ekip ve yaklaşık 100 personel katıldı. Özellikle kavşaklarda ve trafik ışıklarında duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar yakalandı. Yakalanan dilencilerin çoğunluğunun Suriye'li olması dikkat çekti. Zabıta araçlarına konulan dilenciler daha sonra toplama kampına götürüldü. Dilencilere burada kimlik tespiti yapılacağı, kimsesiz olan çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne ait yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Ekipler dilencilerle mücadelenin aralıksız süreceğini kaydetti.