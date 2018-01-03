Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı (1)  

ANKARA () - Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. (FOTOĞRAF)
03 Ocak 2018 Çarşamba 17:27
ANKARA () - Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
(FOTOĞRAF)
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