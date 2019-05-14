Ankara'da 'asfalt katılım payı' tahsilatı durduruldu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, asfalt katılım payı tahsilatının durdurulduğunu, tapulara konulan şerhlerin de kaldırıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediyesi'ne ödenen 'asfalt katılım payları' ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması için talimat verdiği belirtildi. Bu doğrultuda ilk etapta, asfalt katılım bedellerinin tahsilatının durdurulduğu, tapulara konulan şerhlerin de kaldırıldığı bildirildi.

'BU PARALARIN HİÇ BİRİNİ ALMAYACAĞIZ'

Başkan Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollara döşenen asfaltlar nedeniyle vatandaşlardan alınan 'asfalt katılım payları'nı ödemeyenlerin tapularına konulan şerhlerin kaldırılacağını söyleyerek, "Şimdiye kadar üzerine düşülmemiş bir konu, 'asfalt katılım payları' idi. Belediye, bu ödeme kalemi nedeniyle Ankaralıların tapularına şerh koydurmuş. Şimdi şerhlerin hepsini kaldırıyoruz ve Meclis kararıyla da bu paraların hiçbirini almayacağız" dedi. Başkan Yavaş, önceki dönemde 'asfalt katılım payları'nı ödemeyen vatandaşların tapularına kısıtlılık şerhi konulması için tapu müdürlüklerine yazılar gönderildiğini ve bu yüzden vatandaşların tapularıyla ilgili birçok işlemi gerçekleştiremediğini belirtti.

'MAHSUPLAŞMAYA GİDECEĞİZ'

Önümüzdeki süreçte Meclis gündemine taşınacak başkanlık yazısı ile 'asfalt katılım payları' için mahsuplaşmaya gidileceğini söyleyen Başkan Yavaş, "Meclis kararıyla daha önce haksız yere ödeyenlerle belli bir takvime bağlayarak mahsuplaşmaya gideceğiz. Yani parayı haksız yere ödediğini bize bildirip, haksızlığı tespit edilen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.



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