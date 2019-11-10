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Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre...
GENEL 10.11.2019, 13:48
ANKARA'nın Mamak ilçesinde Ricter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Mamak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem, saat 13.11'de, 7.01 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Ankara'da hissedilen bazı noktalarda korkuya neden oldu. Bazı vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte binalardan dışarıya çıktı.
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