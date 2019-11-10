Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem üzerine valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.



