Ankara'da 17 'ByLock' tahliyesi

Özkan ARSLAN/ANKARA,() - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11'i polis 17 kişi tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 bin 480 GSM kullanıcısının FETÖ üyelerince geliştirildiği değerlendirilen 'Mor Beyin' gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiş ve bu nedenle yaklaşık bin kişinin tutuklandığı belirlenmişti. Savcılık, bu kapsamda tutuklandığı belirlenen ve FETÖ üyeliği konusunda haklarında başka delil bulunmayan kişiler hakkında ilgili mahkemelere tahliye talebinde bulundu. Güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan 11'i eski polis 17 kişinin tahliyesi talep edildi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine Mustafa A., Fatih A., İbrahim A., Murat T., Erhan A., Ayhan Ç., Birol T., Rasim G., Kenan K., Selçuk T., Coşkun B.'nin tahliyesine karar verdi. Bylock kullanıcısı olmadıkları ve FETÖ üyesi olduklarına dair başka deliller bulunamayan 11 kişinin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.

