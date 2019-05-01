Ankara'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ANKARA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kutlama öncesi, iş kazalarında ölen işçiler ve Şanlıurfa'daki kutlamalara giderken meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişi anıldı.

Başkent'te 1 Mayıs kutlamaları, sendika ve meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler tarafından oluşturulan tertip komitesinin organizasyonu ile Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Tandoğan Meydanı'na çıkan bütün cadde ve sokakları araç trafiğine kapatarak, kontrol noktaları oluşturdu.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tertip komitesinde yer alan Birleşik Kamu-İş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB) Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından oluşan tertip komitesinin bulunduğu kortej ile diğer gruplar, Atatürk Kültür Merkezi önünden, Türk-İş'e bağlı bazı sendikalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) korteji ile çok sayıda meslek odası ve dernek de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan yürüyerek, meydana geldi. Kalabalık, 4 farklı arama noktalarından geçirilerek alana alındı.

ÇOK SAYIDA MİLLETVEKİLİ KATILDI

'Yaşasın 1 Mayıs', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' şeklinde slogan atılan kutlamalara CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Veli Ağbaba ile CHP ve HDP’li çok sayıda milletvekili de katıldı. Kutlama öncesi iş kazalarında ölen işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına giderken kaza yapan otobüste ölen 5 kişi de anıldı.

KIDEM TAZMİNATI VURGUSU

Alanda yapılan konuşmalarda, hükümetin kıdem tazminatı fonu ile ilgili tasarısı eleştirilerek, kıdem tazminatının işçini güvencesi olduğu, bunun için tüm sendika ve işçilerin mücadele edeceği vurgusu yapıldı. Konuşmaların ardından aralarında Moğollar grubunun da bulunduğu çeşitli müzik grupları konser verdi. Alandakiler, müzik eşliğinde halaylar çekerek, 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Kutlamalar olaysız sona erdi.



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