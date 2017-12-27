Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'ByLock' açıklaması (1)
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş...
27 Aralık 2017 Çarşamba 13:34
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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