Ankara Adliyesi'nde kan bağışına destek

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Adalet Komisyonu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'a destek için kan bağışı kampanyası başlattı. Ankara Adliyesi'nde düzenlenen kampanya kapsamında ilk kanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ile başsavcı vekilleri verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle Kızılay ile yapılan protokol sonrası, Ankara Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Adliyenin kütüphanesinin bir bölümü, sağlık kabinine dönüştürülerek, Kızılay görevlilerince kan alınmaya başlandı. Adliyede çalışan tüm hakim, savcı ve personele kan verme çağrısında bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak, "Sosyal medyada ve basın yayın organlarında Kızılay'ın kan stoklarının tükendiği yönünde bazı haberler görünce kan vermeyi düşündük. Öncelikle bu düşüncemi komisyon başkanına açtım. Daha sonra Kızılay Genel Müdürüyle irtibat kurarak bu organizasyonu gerçekleştirdik. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Buna ihtiyacımız var" dedi.

Başsavcı Kodalak'ın ardından başsavcı vekilleri Hüseyin Şahin ve Ali Kuşçuoğlu da kan vererek, kampanyaya destek oldu. Ankara Adliyesi'ndeki kan verme işlemi mesai bitimine kadar devam edecek.

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