Ankapark'ta tren durdu, içindekiler güvenlik merdiveninden indirildi

ANKARA'da önceki gün açılan Ankapark 'Wonderland Eurasia' içindeki Roller Coaster treni, iddiaya göre raylara çanta düşmesi sonucu 25 metre yükseklikte durdu. Trendekiler, rayların yanındaki güvenlik merdiveninden indirildi.

Avrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı olan ve 31 Mart'a kadar ücretsiz hizmet veren 'Wonderland Eurasia' parkındaki 'Roller Coaster' treni, öğle saatlerinde havada rayların üzerinde durdu. Bu sırada trende bulunan ve paniğe kapılanlar, görevliler tarafından rayların yanındaki güvenlik merdiveninden indirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, trenin arıza nedeniyle değil, trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğunu söyledi. Güldemir, şöyle konuştu:

"Roller Coaster kullanan misafirlerimizden birinin çantası rayların üzerine düşüyor. Ve Roller Coaster de kendini böyle bir durumda en güvenli noktada kilitliyor. Treni kullananların tahliye edilebilmesi için sağ tarafta en tepede bir merdiven var. Orası en güvenli bölgedir. Dolayısıyla kendini o güvenli noktada durduruyor ve tahliyenin yapılmasını sağlıyor."



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