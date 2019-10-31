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Anıtkabir'e ziyaretçi akını
ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanırken, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, Anıtkabir'e akın etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen...
GENEL 29.10.2019, 16:09
ANKARA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlanırken, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, Anıtkabir'e akın etti.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir, ziyarete açıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde Anıtkabir önünde toplanan binlerce kişi, ziyarete açılmasıyla içeri girmeye başladı. Bayraklar ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e gelenler, hatıra fotoğrafları çektirdi. Mozoleye çiçek bırakmak isteyen kişiler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri de Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir, ziyarete açıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sabah erken saatlerde Anıtkabir önünde toplanan binlerce kişi, ziyarete açılmasıyla içeri girmeye başladı. Bayraklar ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e gelenler, hatıra fotoğrafları çektirdi. Mozoleye çiçek bırakmak isteyen kişiler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri de Anıtkabir'i ziyaret etti.
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