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Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ soruşturması sonuçlandı

ANKARA, () - Anayasa Mahkemesi (AYM), olağanüstü hal kapsamında daha önce açığa alınan 68 personel hakkında yürütülen soruşturmanın sonucuna dair yazılı bir açıklama yayınladı.  Açıklamada "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nca...

Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ soruşturması sonuçlandı

ANKARA, () - Anayasa Mahkemesi (AYM), olağanüstü hal kapsamında daha önce açığa alınan 68 personel hakkında yürütülen soruşturmanın sonucuna dair yazılı bir açıklama yayınladı. 
Açıklamada "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nca 22.7.2016 tarihli ve 667 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin, Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi kapsamında daha önce açığa alınan toplam altmış sekiz (68) personel hakkında yürütülen soruşturma sonucunda;
a- Bir (1) kadrolu raportör, dört (4) raportör yardımcısı ve otuz altı (36) idari personelin anılan madde uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına,
b- İki (2) raportör yardımcısı ile on üç (13) idari personel hakkında uygulanan açığa alma tedbirinin kaldırılmasına,
c- Açığa alma tedbiri kaldırılanların bir kısmı da dâhil olmak üzere diğer personelle ilgili soruşturmanın devam etmesine, karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. 

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