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Anayasa Değişikliği Teklifi'nin ilk 2 maddesi TBMM'de kabul edildi

Muhammed KILIÇ / ANKARA,() - ANAYASA Değişikliği Teklifi görüşmeleri kapsamında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda teklifin ilk iki maddesi dün yapılan oturumla oylandı. Yapılan oylamalar sonucunda birinci madde...

Anayasa Değişikliği Teklifi'nin ilk 2 maddesi TBMM'de kabul edildi

Muhammed KILIÇ / ANKARA,() - ANAYASA Değişikliği Teklifi görüşmeleri kapsamında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda teklifin ilk iki maddesi dün yapılan oturumla oylandı. Yapılan oylamalar sonucunda birinci madde 347 oyla, ikinci madde ise 343 oyla kabul edildi. Maddeler üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak oturumla devam edecek.
TBMM Genel Kurulu, Anayasa Değişikliği Teklifi'nin maddeler halinde görüşülmesine dün saat 15.00'de toplanarak başladı. İlk olarak Anayasa'nın 'Yargı yetkisi' başlığındaki değişikliği gündeme alan birinci madde görüşüldü. Lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 484 milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu; 347 kabul, 132 ret, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. Buna göre, birinci madde 347 oyla kabul edildi.
Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından verilen aranın ardından Milletvekili sayısının 600'e çıkmasını öngören ikinci madde görüşüldü. Yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. 480 milletvekilinin katılımıyla yapılan oylama sonucu; 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Bu sonuca göre, ikinci madde de 343 oyla kabul edildi.
Maddelerin görüşülmesi için Meclis, bugün saat 14.00'te tekrar toplanacak.

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