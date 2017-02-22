Anayasa değişikliği tanıtım grubu İzmir'de konuştu

Utku BOLULU/İZMİR, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da yeraldığı Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu'nun, 'Anayasa Bilgilendirme Toplantısı' İzmir'de de yapıldı. Başdanışman Uçum, "Unutmayın olgunlaşmış siyasi değişikliğin taşıyıcılığını yapan siyasi aktörler, gelecekte de söz sahibi olurlar. Bu değişiminlerin karşısında duranlar ise zamanla siyaset alanından tasfiye olurlar" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden 'Anayasa Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştiren Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu, İzmir Ticaret Odası (İTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçılar Birlikleri'nin (EİB) evsahipliğinde, İzmir'de iki seans toplantı yaptı. Kaya Termal Otel'de yapılan ilk toplantıya İTO, EBSO, İTB, EİB, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği yetkilileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanlığı Baş danışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Değişilik Tanıtım Grubu olarak farklı kentlerde değişiklerle ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sistemdeki sorunları anayasal seviyede tasfiye etmek için yaptığı çağrıya Başbakan Binali Yıldırım'ın pozitif yaklaşmasıyla sürecin başladığını belirten Uçum, ana muhalefet partisinin çağrıya olumsuz yanıt vermesi ve sürece katılmaması nedeniyle AK Parti ve MHP'nin çalışmasıyla ortaya çıkan teklifin TBMM'ye sunulduğunu dile getirdi. Uçum, şunları söyledi:

"Olgunlaşmış siyasi bir değişiklik sözkonusudur. Zaten siyasetin görevi olgunlaşmış siyasi değişikliklerin taşıyıcılığını yapmaktır. Unutmayın olgunlaşmış siyasi değişikliğin taşıyıcılığını yapan siyasi aktörler gelecekte de söz sahibi olurlar. Bu değişiminlerin karşısında duranlar ise zamanla siyaset alanından tasfiye olurlar."

Uçum, getirilmek istenen cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin yerine parlamenter sistemi ihya etmeyi de önereler olduğunu, bunu yapmak için halkın cumhurbaşkanı seçme hakkıkını tekrar parlementoya vermesi ve yetkilerinin sembolik olmasını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Böyle bir öneriyi hiç kimsenin getirmediğini belirten Uçum, "Çünkü halka sorulursa şayet halk elde ettiği demokratik kazanımlardan kendi iradesi ile vazgeçmez. Bu nedenle parlamenter sistemi ihya edelim önerisi jenerik laf olarak söylenmiş, somutlaşmamıştır. Halkın demokratik katılımını gözardı edecek model öneremezsiniz. Aslında Türkiye'de anayasa değişikliği Hükümet modelinin kaçınılmaz olarak başkanlık modeli olmasında başka seçenek, çare olmadığı ortaya çıkıyor. Önerilen sistem Meclisi'e güçlendirmek, yargı bağımsızlığı için önerilmiştir. Çifte demokratik meşruiyet dayanarak halkın devletle ilişkisi güçlendirilmiştir. Çünkü halk hem Hükümet'i hem de Meclisi'i doğrudan seçecektir. Parlamenter sistem isetekçi meşruiyet barındırır" diye konuştu.

BİLGİLENDİRME ELEŞTİRİSİ

Mehmet Uçum'dan sora konuşan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin parlementer sisteme göre daha iyi bir sistem olduğunu anlattı.

Ardından katılımcılar soru sordu. Ege Bölgesi Aydınlılar Dernek Başkanı Necati Ünal, toplantının yöntemini eleştirdi. Anayasa değişikliğindeki 18 maddeyle ilgili bilgilenmek için geldiklerini, ancak içeriğiyle ilgili konuşma yapılmadığını söyledi. Ünal, "Niçin 'evet' veya niçin 'hayır' diyeceğimi bilmeliydim. Değişikliklerle ilgili iktidarın söylediği, muhalefetin söylediklerinin karşılaştırmasını dinlemek için geldim. Üyelerime ben ne anlatacağım. Kendim hiçbir şey anlamadım" dedi.

MUTLAK EŞ ZAMANLI SEÇİM DEĞİL

Bunun üzerine yeniden söz alan Mehmet Uçum, anayasa değişiklik maddeleriyle ilgili konuştu. Uçum, Cumhurbaşkanlığı'na kararneme yetkisi verilmesinin çok eleştirildiğini belirterek, sınırlandırılmış kanun hükmende kararname yetkisi olduğunu söyledi. Eş zamanlı seçim yapılmasının tartışıldığına da dikkat çeken Uçum, "Fransa'da farklı zamanlarda yapılan seçin yakın zamanda seçime dönüştürüldü. Nisan'da Cumhurbaşkanı seçilecek. Bir ay sonra ise Meclis seçilecek. Uyumsuzluğun ortadan kalkması için Fransa'da bu yapıldı. Bizdeki mutlak eş zamanlı seçim değil. Aynı gün halkın önüne konulacak sandıktan Meclis seçilecek. Ancak, adaylardan biri Yüzde 50 artı 1 oy almazsa seçim 2 hafta sonra yenilenecek. Halk, en yüksek oy alan iki adaydan birini seçecek" dedi.

KRİZ YOKSA KİM KENDİNİ FEDA EDER

Cumhurbaşkanı'na fesih yetkisinin verildiği tartışmasıyla ilgili de konuşan Uçum, bunun doğrusunun seçimlerin yenilenme yetkisi olduğunu söyledi. Uçum, "Fesih, o yetkiyi kullanan iradenin varlığını etkilemez. Mevcut sistemde var. Ama, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı seçim yenilenmesi kararı verirse kendi seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilecek. İstisnai bir yetkidir. Çünkü iki dönem seçilme hakkı olan Cumhurbaşkanı, ilkinde vereceği yenileme ile görev süresini de kısaltacak. Ülkede siyasi bir kriz yoksa kim kendini feda eder"dedi.

DEMİRTAŞ'TAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Öte yandan İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, gazetecilere anayasa değişikliği konusundaki muhalif görüşlerin yer almadığı toplantıyla ilgili özellike CHP'den eleştirilerle ilgili olarak, "CHP Genel Başkana Kemal Kılıçdaroğlu da gelecek ay İzmir'e gelecek. Onların ekibini de dinleyeceğiz" dedi.

Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu, İzmir'deki ikinci toplantısını ise halka açık yaptı.

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