Anaokulundaki zehirlenmenin nedeni tavuklu pilavmış

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki, Çivril Eğitim Gönüllüleri Vakfı (ÇEVAK) Anaokulu'nda dün 51'i öğrenci 66 kişinin rahatsızlanmasına neden olan gıda zehinlenmesinin tavuklu pilavdan kaynaklandığı bildirildi.

80 öğrencisi bulunan ÇEVAK Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, geçen 25 Nisan'da kermes düzenlendi. Kermes için öğrenci velileri de okula gelir sağlamak için evlerinde yaptıkları, aralarında tavuklu pilavın da bulunduğu yiyecekleri, satılması için okula getirdi. Ancak, tavuklu pilavın kermeste satılamayan bölümü iddiaya göre dün öğle yemeğinde öğrencilere dağıtıldı. Okul çıkışında evlerine giden öğrencilerde ishal, kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okuldaki çok sayıda öğrenci yakınları tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okuldaki 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu yetişkinlerden de benzer şikayetlerle hastaneye gidenler oldu. Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemekten numune alınarak soruşturma kapsamında analiz için laboratuvara gönderildi.

Konuyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yapan Denizli Valiliği, anaokulunda meydana gelen zehirlenmelerin tüketilen tavuklu pilavdan kaynaklandığını bildirdi. Valiliğin açıklamasında ayrıca, "Bulantı ve kusma şikayetiyle Çivril Devlet Hastanesi'ne 51'i çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere 66 hasta başvurmuştur. Hastaların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve soruşma başlatılmıştır" denildi.



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