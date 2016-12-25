Anaokulunda '15 Temmuz' gösterisine Eğitim-Sen'den tepki

SİVAS'ta Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Şubesi üyeleri, anaokulu öğrencilerinin 15 Temmuz gecesi yaşananları tiyatro gösterisi ile anlattığı programa tepki gösterdi.

Kent merkezindeki Aksu Anaokulu salonunda geçen perşembe günü gerçekleştirilen programa, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrenciler, darbecilerin tanklarla sokağı çıkışını, TRT'den yayınlanan bildiriyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarında FaceTime üzerinden yaptığı çağırıyı, okunan salalarla birlikte sokaklara çıkarak tanklara karşı duran, önüne yatanları canlandırdı. Programı izleyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Önder Doğan, bugün sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek, geçtiğimiz günlerde kentteki bir anaokulunda darbe girişimiyle ilgili tiyatro gösterisi hazırlanmasına tepki gösterdi. Öğrencilerin tiyatro gereği, sala okunduktan sonra sokağa çıkıp tanklara karşı durmasını eleştiren Doğan, şunları söyledi:

"Çocuklara sınıflarda tekbirler çektirilmesi, çocukların tankların önüne yatırılarak ölümün ve şiddetin kutsanması, cübbe ve sarıklarla namaz kıldırılarak inanç sömürüsü yapılması ve çocuk istismarının bizzat devlet güvencesinin altındaki devlet okullarından gerçekleştirilmesi, sorgulanması gereken bir durumdur. Daha tek yönlü düşünebilen, diğer insanların bakış açılarına algılayamayan çocuklara tanklar, silahlar, cübbeler ve sarıklarla tam bir ötekileştirme, ayrımcılık, kin ve nefret aşılanmak istenmektedir. Vatan, millet, ülke, ölüm, şehitlik gibi soyut kavramları anlayabilecek gelişimde olmayan çocuklara bu durumun dayatılması anlaşılır değildir."



FOTOĞRAFLI