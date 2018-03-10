Anaokulu öğretmenleri kadına şiddet ve çocuk istismarına tiyatroyla dikkat çekti

İZMİR Kültürpark'ta, Lugo Kids Eğitim Kurumları öğretmenlerinden Derya Tüzen'in, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için yazdığı 'Kına yakın, bazı geceler ölümcüldür' adlı tiyatro oyunu, Lugo Kids Anaokulu öğretmenleri tarafından sahnelendi.Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda, Lugo Kids Eğitim Kurumları, İzmir İş Dünyası Derneği ve Uluslararası Stratejik Analiz Yönetişim İnovasyon Düşünce Derneği (USAYİD) ortaklığıyla, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahneye konuldu. Lugo Kids Anaokulları öğretmenlerinden Derya Tüzen'in yazdığı ve Türkiye'de yaşanmış olan olaylardan ilham alan 'Kına yakın, bazı geceler ölümcüldür' adlı oyunu öğrenci ve velilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi izledi. Oyun öncesinde İstiklal Marşı okunup, Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.Nazım Hikmet Ran'ın 'Hoşgeldin Kadınım' şiiriyle perdelerini açan oyunun tüm Türkiye'ye yayılarak farklı illerde de sahnelenmesinin istediklerini söyleyen Lugo Kids Eğitim Kurumları Kurucusu Canan Tiryakigil, "Yıllardır ülkemizde kadına şiddet hatta daha ciddi boyutlara gelip çocuklara da şiddet uygulanıyor. Biz Logo Kids Anaokulu olarak kadına şiddete ve çocuk istismarına son verilmesi için bir farkındalık yaratmaya karar verdik. Bunun için de hocamız Derya Tüzen bir oyun yazarak, 'Oynamak ister misiniz' diye bize getirdi. Biz de seve seve kabul ettik. Oyunu oynayanların tamamı anaokulumuzun öğretmenleri ve oyun tamamen gerçek yaşanmış hikayelerden alınmıştır" dedi.

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