Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ (2) (Mağdurlarla röportaj)
Anaokulu öğrencileri Türkiye haritası oluşturdu
KARABÜK Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritası figürü oluşturdu. Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk...
GENEL 17.10.2019, 16:59
KARABÜK Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye haritası figürü oluşturdu.
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ile anaokulu öğretmenleri, Türkiye’nin ilk Ay Yıldızlı Stadyumu'nda toplandı. 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart açıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 70 çocuk ele ele tutuşup 'Türkiye'yi oluşturdu. Dev Türk bayrağı açılarak, 'En büyük asker bizim asker’ diye haykırıldı.
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, "Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle milli ve manevi değerleri kazandırmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildirmek istiyoruz" dedi.
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ile anaokulu öğretmenleri, Türkiye’nin ilk Ay Yıldızlı Stadyumu'nda toplandı. 'Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart açıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 70 çocuk ele ele tutuşup 'Türkiye'yi oluşturdu. Dev Türk bayrağı açılarak, 'En büyük asker bizim asker’ diye haykırıldı.
Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Müdürü öğretim görevlisi Mücahit Yuvacı, "Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Çocuklarımıza erken çocukluk dönemi itibariyle milli ve manevi değerleri kazandırmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm Mehmetçiğimize destek olduğumuzu bildirmek istiyoruz" dedi.
0°
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2