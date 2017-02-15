Anaokulu çocuklarından çevre bilinci eğitiminde ilginç yanıtlar

İSTANBUL () – GÖRSEL destekli çevre bilinci eğitimi alan anaokulu öğrencileri verdikleri ilginç cevaplarla renkli görüntülere sahne oldu. Yaşları 5 civarında yaklaşık 80 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çevre bilinci eğitiminde, öğrencilerin verdiği mesajlar hem güldürdü hem düşündürdü.

Kağıthane Belediyesi’nin Kasım 2016’dan beri devam ettirdiği çevre çadırı eğitimlerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri çevre temizliğinin önemini, cam, plastik, kağıt gibi atıkların geri dönüşümünü, küresel ısınmaya karşı geliştirilebilecek çözümleri, bir ağacın ne kadar oksijen sağladığını ve hayvanseverliği öğrendi.

Bu eğitimlerin sonuncusu Hamidiye İmam Hatip Ortaokulu’nda, sekiz anaokulunun katılımıyla düzenlendi. Çizgi film destekli verilen eğitimleri pür dikkat dinleyen minikler, sıra öğrendiklerini anlatmaya geldiğinde biraz zorlandı.

KENDİLERİ ÖĞRENDİ, SIRA ANNELERE TAVSİYEDE

Doğayı koruması gerektiğinin farkında olan Eymen Saygın Savaş, annesine şu sözlerle tavsiyede bulundu:

“Anne, et pişirdiğinde dış yağları al, geri dönüşüm kutusu getir eve, sonra onun içine dökelim, dışarı koyalım onu döktüğümüzde, çöpçü gelsin alsın, geri dönüşümcülere versin.”

Minik Mustafa Çağrı Özhan, öğrendiklerini “Yağları kızartma yapınca geri dönüşüme atmamız gerekiyor. Onları öğrendim” diyerek anlatırken, 5 yaşındaki Kaan Sadık Demirci çok zaman geçmeden ne yapacağını unuttu.

“BALIKLAR HASTA OLURSA BİR DAHA SU İÇEMEZLER”

Minik Ebru Güllü’nün, denizlerin kirletilmemesi gerektiği ile ilgili mesajı şu şekildeydi:

“Orman ve denizler pislenirse balıklar hasta olur. Balıklar hasta olursa bir daha su içemezler. O balığa çöp atarsak ben onu yerim ve hasta olurum.”

BAZI MİNİKLER ÖĞRENİRKEN, BAZILARININ AKLI HALA OYUNDAYDI

Cam atıkların geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğinin farkında olan minik Mine Beren Öcal, bir ressam edasıyla renklerin cazibesine kapılsa da başarılı bir eğitim aldığını kanıtladı.

Anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, minik Eylül ile geri dönüşümle ilgili sohbet etti. Dilleri döndüğünce çevre bilinci edindiğini anlatmaya çalışan çocuklar zaman zaman zorlansa da ortaya çıkan renkli görüntüler herkesi güldürdü.

(FOTOĞRAF)