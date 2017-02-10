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Anaokulu bahçesinden kaçan tavus kuşu bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir anaokulundan kaçan tavus kuşu iki gün sonra bir alışveriş merkezinin önündeki palmiye ağacında bulundu. İtfaiye tarafından ağaçtan indirilen tavus kuşu anaokulu yetkililerine teslim edildi. Çarşı Mahallesi,...

Anaokulu bahçesinden kaçan tavus kuşu bulundu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir anaokulundan kaçan tavus kuşu iki gün sonra bir alışveriş merkezinin önündeki palmiye ağacında bulundu. İtfaiye tarafından ağaçtan indirilen tavus kuşu anaokulu yetkililerine teslim edildi.
Çarşı Mahallesi, Tekel Sokak'taki Marmara Koleji Anaokulu'nun bahçesindeki kümeste yaşayan ve iki yıldır çocukların sevgilisi haline gelen 'Mutlu' isimli 4 yaşındaki tavus kuşu, geçen 8 Şubat'ta kafesi temizlenirken bahçeye bırakıldı. Bahçede gezinen tavus kuşu, bir süre sonra uçarak bahçe duvarını aşıp, caddeye kaçtı. Görevlilerin koşarak yakalamaya çalıştığı tavus kuşu bir süre sonra gözden kayboldu. Okul yöneticileri çevrede aramalarına ve sosyal medyada paylaşım yaparak tavuskuşunu gören ya da bulanların bilgi vermesini istemelerine rağmen tavus kuşunu bulamadı. İki gündür aranan tavus kuşu, bu sabah anaokulunun 500 metre ilerisindeki Kıbrıs Şehitler Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önündeki 9 metre yüksekliğindeki bir palmiye ağacını tepesinde bulundu. Alışveriş merkezinin çalışanlarının durumu itfaiye ve anaokuluna bildirdi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, tavus kuşunu bulunduğu yerden indirdi. Tavuskuşu, anaokuluna götürülüp, teslim edildi. Anaokulunun Müdürü Müge Çoban, "Ortadan kaybolan tavus kuşunun bulunması için asistanım Aslı Hanım bu işle birebir ilgilendi. Gazeteler ve sosyal medyada da tavus kuşumuzun kaybolduğu yer aldı. Bu sabah okulun ilerisindeki  iş merkezinden beni arayıp, tavus kuşunun bir ağacın tepesinde olduğunu bildirdiler. 30 dakikalık bir operasyon sonunda 'Mutlu' yuvasına geri döndü. Hem öğrencilerimiz hem de bizler çok mutlu olduk. İtfaiye ekipleri ve alışveriş merkezi çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

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