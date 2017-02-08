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Anaokulu bahçesinden kaçan tavus kuşu aranıyor

BODRUM'da bir anaokulundan kaçan tavus kuşunun bulunması için hayvanseverler seferber oldu. Çarşı merkezinde kaybolan tavus kuşu için aramalar başlatıldı. Çarşı Mahallesi, Tekel Sokak'taki Marmara Koleji Anaokulu'nun bahçesindeki...

Anaokulu bahçesinden kaçan tavus kuşu aranıyor
BODRUM'da bir anaokulundan kaçan tavus kuşunun bulunması için hayvanseverler seferber oldu. Çarşı merkezinde kaybolan tavus kuşu için aramalar başlatıldı.
Çarşı Mahallesi, Tekel Sokak'taki Marmara Koleji Anaokulu'nun bahçesindeki kümeste bulunan ve iki yıldır çocukların ilgilendiği 'Mutlu' isimli 4 yaşındaki tavus kuşu, kafesi temizlenirken bahçeye çıktı. Bir süre bahçede gezinen tavus kuşu, bir süre sonra uçarak bahçe duvarını aşıp, caddeye kaçtı.
Görevlilerin koşarak yakalamaya çalıştığı tavus kuşu bir süre sonra gözden kayboldu. Tavus kuşunu bulmak için okul yöneticileri yakındaki sanayi sitesi ve sokaklarda dolaşarak ve sosyal medyada paylaşım yaparak tavus kuşunu gören ya da bulanların bilgi vermesini istedi. Okulun yönetici asistanı Aslı İlgezdi, "Tavus kuşunun bulunması için hayvanseverlerden yardım istedik. Çarşı merkezinde çok uzağa gitmiş olamaz. 'Mutlaka birisi bulup, korumaya almıştır' diye düşünüyoruz. Polise de haber verdik. Çocukların çok sevdiği, tavus kuşunun bulunması için yoğun çaba sarfediyoruz" dedi.

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