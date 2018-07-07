Anamurlu Burcu, Global Kadın Zirvesi'nde ödül için yarışıyor

MERSİN'in Anamur ilçesinde dünyaya gelen ve yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Kaliforniya Üniversitesi Liderlik ve Duygusal Zeka Öğretim Görevlisi Shiny Burcu Ünsal, Amerika'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde 'Küresel Kadın Girişimci' ödülüne aday gösterildi.

İş dünyasında kadınlar için en hızlı büyüyen ağ topluluğu olan 'Global Kadın Zirvesi 2018', 14-15 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek. Sheraton Times Square Hotel'de organize edilecek etkinlikte, Mersin'in Anamur ilçesinde doğan ve yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Shiny Burcu Ünsal da 'Küresel Kadın Girişimci' ödülü için yarışıyor.

TÜRK KADINLARI İÇİN BÜYÜK GURUR OLACAK

Kendisi tarafından oluşturulan ve hayata farklı açılardan bakmayı temel alan Neuro-Shine Technology ile hem Türkiye, hem Amerika'da önemli başarılar yakaladığını ifade eden Ünsal, "Yılın Global Kadını gibi bir ödül, uluslararası arenada bütün ülkemiz ve Türk kadınları için büyük gurur kaynağı olacaktır. Ben Anamur gibi küçük bir yerde doğup büyümüş olmama rağmen, ismimi global bir platforma taşıyabildim. Hatta 'zihin ışıltısı' misyonumla Amerika'da adımı bile parlak anlamına gelen 'Shiny' olarak değiştirdim. Benim bu ödülü kazanmam, her Türk kadınına ilham olacaktır. Bu prestijli ödülü Türkiye'ye getirebilmem için herkesin oylarını bekliyorum" dedi.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU ÖNERDİ

Ünsal, dünyanın en büyük kadın zirvesinde kendisini aday gösteren kişinin, Tony Robbins'i bütün dünyaya tanıtan Success Resources şirketinin kurucu ortağı olan ve geçen sene Yılın Global Kadını Ödülü'nü kazanan Veronica Tan olduğunu belirterek, "Bu bile gurur verici" diye konuştu. Ünsal, globalwomansummit.com adresi üzerinden kendisine destek verilebileceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'de, 'Sen Bir Yıldızsın, Işılda!' isimli bir kitap da yayınlayan Ünsal, 2017'de yine Amerika'da verilen 'En Etkili 40 Yaş Altı 40 Türk Ödülü'nün de sahibi olmuştu.



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