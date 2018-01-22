Anamur’da muz ve çilek seralarını dolu vurdu

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), () - MERSİN’in Anamur ilçesinde etkili olan şiddetli dolu, muz seralarını vururken, çilek seraları da sular altında kaldı.

Anamur'da, gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle şehir merkezinde caddeler göle dönerken, yaklaşık 20 dakika süren dolu, özellikle muz seralarına zarar verdi. İlçede çok sayıda çilek serası da su altında kaldı.

Muz serasının dolu nedeniyle çöktüğünü söyleyen Muarrem Angay, "Verdiğimiz bütün emeklerimiz, boşa gitti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Devletten yardım bekliyoruz" dedi. Ekipler ise yağışın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.



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