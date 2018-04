Anamur'da yolculara kansere karşı muz ikramı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, kentin giriş ve çıkışlarından geçen yolculara Anamur muzu ikram edildi.

Dünya Kanser Haftası nedeni ile harekete geçen Anamur Belediyesi , 'Her gün iki adet Anamur Muzu ye, kansere dur de' sloganı ile farklı bir çalışmaya imza attı. Muz dağıtımına Belediye Başkanı Mehmet Türe, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, Özel ANAMED Hastanesi Başhekimi Doktor Yücel Yücetürk ve Genel Cerrahi Uzmanı Uğur Neşet Demir katıldı. D-400 Karayolu Ören Mahallesi girişinde Anamur'dan Mersin'e, Mamure Kalesi girişinde ise Mersin'den Antalya istikametine giden araçları durduran heyet, yolculara muz ikramında bulundu.

Uzman doktorların tavsiyesi ile günde 2 benekli Anamur muzu yiyerek kansere son verilebilir diyen Başkan Türe, "Bu sloganla böyle bir çalışma başlattık. Bu kapsamda emniyet görevlilerimizin durdurduğu araç sahiplerine ve yolculara muz dağıtıyoruz. Her gün iki adet benekli Anamur muzu yiyerek zinde kalıyorum" dedi.

Yolculara bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Demir ise, "Potasyum, kalsiyum, klor ve C vitaminini çok fazla içerdiği için vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser önleyici etkisi var. Öte yandan muz kalın bağırsaktaki hareketin devamını sağladığı için kabızlığa da iyi geliyor. Muz kabuğu da cilt bakımında etkili" diye konuştu.

Kanserle mücadeleye farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 200 araçta yaklaşık 600 kişiye muz ikramı yapıldı. Etkinlik sonunda kalan muzları ise belediye görevlileri yiyerek sağlıklı yaşam mesajı verdi.



