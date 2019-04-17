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Anamur'da bir aile tarafından trafiğe kapatılan yol açıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, Toru Ailesi tarafından kendilerine ait olduğu gerekçesi trafiğe kapatılan D-400 karayolunun bir şeridi yeniden araç geçişine açıldı. Toru Ailesi, Mersin'i Antalya'ya bağlayan karayolunun Anamur Çarıklar Mahallesi'ndeki...

Anamur'da bir aile tarafından trafiğe kapatılan yol açıldı
MERSİN'in Anamur ilçesinde, Toru Ailesi tarafından kendilerine ait olduğu gerekçesi trafiğe kapatılan D-400 karayolunun bir şeridi yeniden araç geçişine açıldı.
Toru Ailesi, Mersin'i Antalya'ya bağlayan karayolunun Anamur Çarıklar Mahallesi'ndeki sağ şeridinin tapulu arazilerinden geçtiği iddiası ile 3 yıl önce trafiğe kapattı. Mahkemeye taşınan olayda, kamulaştırma için 8 kişilik ailenin her bir ferdine 30 bin TL ödendi. Ancak ödenen tutarı yeterli bulmayan aile, yolu trafiğe açmadı. Anamur Dragon Çayı üzerindeki köprüden geçer geçmez tek şeride düşen yolda sık sık kaza tehlikesinin yaşanması ile birlikte çözümün hızlandırılması için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tespit edilen 539 bin TL de varislerin banka hesaplarına blokeli olarak yatırıldı.
Gelişmenin ardından karayolları ekipleri, Toru Ailesi tarafından kapatılan yolu yeniden taşıt trafiğine açtı.

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