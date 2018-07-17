Anahtarı evde unutunca çocuğunu çatıdan balkona sarkıttı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'da, anahtarını evde unutan kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak, eve soktuktan sonra kapıyı açtırdı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlike bir yöntem kullandı. 5- 6 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı. Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı. Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, çocuğunun hayatını tehlikeye sokan kadına tepki gösterdi.



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