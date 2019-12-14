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Anadolu’nun en büyük kitap fuarı açıldı

ANADOLU’nun en büyük kitap fuarı Ümraniye’de açıldı. Yüze yakın yayınevinin yer aldığı fuarda çok sayıda yazarla çeşitli söyleşiler ve imza günleri yapılacak. Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘1.Ümraniye...

GENEL 14.12.2019, 17:32
Anadolu’nun en büyük kitap fuarı açıldı
ANADOLU’nun en büyük kitap fuarı Ümraniye’de açıldı. Yüze yakın yayınevinin yer aldığı fuarda çok sayıda yazarla çeşitli söyleşiler ve imza günleri yapılacak.

Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘1.Ümraniye Kitap Fuarı’ kapılarını kitap severlere açtı. Yüze yakın yayınevinin yer aldığı fuarda çok sayıda yazar da yer alacak. Çeşitli söyleşiler ve imza günlerinin de yapılacağı fuar 14-22 Aralık tarihleri arasında açık kalacak. Fuar aynı zamanda Anadolu’da açılan en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyor. Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda yapılan fuar açılışına Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan, fuarın onur konuğu Yazar Rasim Özdenören ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÜMRANİYE’DE DAHA ÖNCE KİTAP FUARI AÇILMADI”

Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kitap fuarını açma aşamalarını anlattı. Ekibinden destek aldığını belirten Başkan Yıldırım, “Arkadaşlar kitap fuarını bu sene yapalım diye ısrar ettiler. Bizim haftalık toplantılarımızda bunu dile getirdiler. Ümraniye’de daha önce hiç yapılmadı. Bir eksikliğimiz olur mu diye düşündüm ama sonradan karar verdik. Danışmanım Ömer Faruk Besli ‘Mutlaka yapalım Sayın Başkanım’ dedi. Ve de çok güzel oldu. Elinize, kolunuza, ayağınıza, fikrinize sağlık” dedi.

“KİTAP VE GAZETELERİ KOKLAYARAK OKUMALIYIZ”

Sözlerine kitap ve gazetelerin önemine vurgu yaparak devam eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Tabi günümüz teknolojisinde internet çağı var. Her ne kadar elimizdeki akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar kütüphanelerimiz olsa da ve onlarla bir şeyler okumaya çalışsak da, mutlaka gazeteyi ve kitabı elimize almalıyız. Ben onlardan biri değilim, gazeteyi de kitabı da tutarak, koklayarak okuyanlardan biriyim. Mutlaka o kitap sayfalarının kokusu, kitapların hayal ve bilgi dünyamıza kazandırdıkları bana göre hiçbir şeyle kıyaslanamaz” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR OKUMA KÜLTÜRÜNÜ AİLE İÇİNDE EDİNİRLER”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın Akdoğan, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında ailenin önemli olduğunu söyledi. Anne ve babalarının çocuklarına kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığı kazandırabileceğini belirten Akdoğan, “Yazar olarak, okur olarak, akademisyen olarak her zaman kitaplarla meşgul olduk. Kitaplara layık olmak lazım. Layık olmaya çalışmak lazım. Kitapları sevdirmek lazım. Burada şimdi anneler var, babalar var. Çocuklar, okuma kültürünü okulda edinmezler. Aile içinde edinirler. Yani okuma yazma bilmeyen yavrularımıza annenin ve babanın kitap okuması çok önemlidir. Hem kendileri kitap okumuş olurlar. Hem de yavrularına kitap okuma kültürünü aşılamış olurlar. Bu yüzden kitap okuyalım, çocuklarımıza okuyalım ve sevdirelim” dedi.

“BÖYLE BİR FUARA İHTİYAÇ VARDI”

Fuarda kitap standında çalışan Umut Can Yazıcı, Ümraniye’de kitap fuarına ihtiyaç olduğunun katılımcı sayısından anlaşılabileceğini belirterek şunları söyledi: “Ümraniye’de düzenlenen ilk kitap fuarı. Belediyenin bu organizasyonu gerçekten burada yapması, böyle bir ihtiyaç olduğunu kanıtlar cinsten. Çok yoğun bir ilgi var, çok kalabalık ve talepler çok güzel. Halkın ilgisi çok güzel. Ümraniye Belediyesi’nin gerçekten başarılı bir iş yaptığını düşünüyorum” 

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