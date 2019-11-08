Anadolujet'ten indirim kampanyası
Enver ALAS /İSTANBUL, () ANADOLUJET, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç, yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu. Anadolujet'ten yapılan açıklamaya...
Enver ALAS /İSTANBUL, () ANADOLUJET, tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletlerini, vergi ve harçlar hariç, yüzde 30 indirimli fiyatlarla mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sundu.
Anadolujet'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında; tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biletleri, vergi ve harçlar hariç yüzde 30 indirimli fiyatlarla AnadoluJet mobil uygulaması ve internet sitesinde satışa sunuldu. Buna göre, 8-10 Kasım'da "AJKIS30" kodu ile indirimli fiyatlardan satın alınacak biletler, 18 Kasım - 26 Aralık'taki uçuşlarda kullanılabilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara dönemini kapsayan kampanya için, ayrıntılı bilgiye, Anadolujet'in internet sitesinden, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliniyor.
(FOTOĞRAF)
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