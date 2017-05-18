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Anadolu yakasındaki trafik denetiminin bilançosu belli oldu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 310 polisin katılımıyla Anadolu yakasında bulunan 14 İlçede 30 uygulama noktasında 72 ekiple personel taşıyan ve şehir içi ulaşım araçlarına yönelik saat 13.00 ile...

Anadolu yakasındaki trafik denetiminin bilançosu belli oldu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 310 polisin katılımıyla Anadolu yakasında bulunan 14 İlçede 30 uygulama noktasında 72 ekiple personel taşıyan ve şehir içi ulaşım araçlarına yönelik saat 13.00 ile 15.00 arasında denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 2 bin 494 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanarak aranması bulunan 29 kişi yakalandı. Denetimler sırasında polis ekipleri 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Denetlemeler sırasında bin 59 araç sorgulanıp, 7 kişiye emniyet kemeri takmamak, 38 kişiye ticari araç kullanım belgesi olmamaktan, 90 kişiye fazla yolcu taşımaktan, 11 kişiye muayenesiz araç kullanmaktan, 6 kişiye yolcu indirme ve bindirme ihlali yapmaktan, 9 kişiye eksik koltuktan, 2 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplam 25 bin 320 lira ceza kesildi. 2 araç ise trafikten men edildi. 

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