Anadolu peynirleri Kars'ta 'buluştu'

KARS'taki Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin, Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle düzenlediği, 'Anadolu Peynirleri Kars'ta Buluşuyor' etkinliğinde Türkiye'nin 20 kentinden ve İran'dan getirilen peynirler sergilendi.

Kent merkezine 47 kilometre uzaklıktaki Boğatepe Köyü'nde gerçekleştirilen ve 4 gün süren etkinliğin ilk iki gününde Muğla'dan gelen Zeytindostu Derneği üyeleri ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya tarafından köydeki kadınlara peynir tadımı eğitimi verildi. Tadım eğitim alan panelistler, eğitimin ardından bölgede üretilen 26 farklı kaşar peynirinin tadımını gerçekleştirdi. Özyeğin Üniversitesi'nde Doç. Dr. Özge Samancı da katılımcılara Osmanlı Coğrafyasında Peynir ve Peynirli Yemekler üzerine katılımcılara ve peynir üreticilerine sunum yaptı. Etkinliğin son günü renkli görüntülere sahip oldu. Köy meydanındaki bir harmanda gerçekleştirilen etkinlik, Boğatepeli kadınların hazırladığı geleneksel ürünlerin yer aldığı köy kahvaltısıyla başladı. Yüzlerce katılımcı birbirinden lezzetli ürünlerin bulunduğu köy kahvaltısını yapmak için kuyruğa girdi. Müzik eşliğinde yapılan kahvaltının ardından katılımcılar Anadolu peynirleri stantlarını gezerek Türkiye'nin en lezzetli peynirlerini tattı. Kars kaşarı ve gravyerinin yanı sıra, Adapazarı'nın isli Çerkez peynirinden Diyarbakır'ın örgü peynirine, Erzincan tulum peynirinden Van'ın otlu peynirine 20 kentten onlarca peynir üreticisi peynirlerini tanıtma olanağı buldu.

İran'ın Gilan bölgesinden gelen bir peynir üreticisi de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinlikler sırasında Karslı halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ile Bilal Ersarı da seslendirdikleri türkülerle şenliğe renk kattı. Peynir buluşması, Özyeğin Üniversitesi ve Le CordonBleu işbirliğiyle Şef Erich Ruppen ve ekibinin peynirli ikramlarıyla devam etti. Katılımcılar, köydeki kadınların imece usulü hazırladıkları öğle yemeğinin ardından köydeki Ekomüze'yi, kaşar ve gravyer mandıralarını gezdi. 'Anadolu Peynirleri Kars'ta Buluşuyor' etkinliğini TRT ve Tarım Türk televizyon kanallarının yanı sıra birçok haber kanalı, köşe yazarı ve gurme izledi. Etkinliğe 14.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile Kars ve çevre illerden gelen yüzlerce kişi katıldı.



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