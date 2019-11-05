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'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor
SİVAS'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı. Eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesi,...
GENEL 05.11.2019, 17:11
SİVAS'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı.
Eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesi, büyük ölçüde tamamlandı. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında, bahçenin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması başlatıldı. Projede 'Millet Kıraathanesi', 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alıyor. Projenin, kısa sürede tamamlanarak, hizmete alınması hedefleniyor.
Eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan 'Millet Bahçesi' projesi, büyük ölçüde tamamlandı. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, birçok yapının tamamlandığı ve çevre duvarlarının yükseldiği proje kapsamında, bahçenin yanından İstasyon Caddesi'ne bağlanan yeni yol açılacak. Mevcut Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde ise genişletme çalışması başlatıldı. Projede 'Millet Kıraathanesi', 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alıyor. Projenin, kısa sürede tamamlanarak, hizmete alınması hedefleniyor.
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